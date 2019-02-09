الخارجية الأمريكية: بومبيو قدم للكونغرس أحدث معلومات في التحقيق في قتل خاشقجي

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية إن الوزير مايك بومبيو قدم للكونغرس يوم الجمعة أحدث معلومات في التحقيق في قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. ولم يقدم المتحدث أي تفاصيل عما قاله بومبيو لأعضاء الكونغرس.

وكان الكونغرس قد أمهل إدارة ترامب حتى الثامن من فبراير شباط كي تقدم تقريرا بشأن من يتحمل مسؤولية قتل خاشقجي وما إذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات على هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص. وقال مساعدون بالكونغرس إنهم لم يتلقوا أي تقرير من هذا القبيل من البيت الأبيض حتى مساء الجمعة.

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