المدعي العام يوجه اتهامات لمنفذة حريق باريس

وجه مكتب المدعي العام في باريس اتهامات للمشتبه بها في إشعال الحريق الذي أودى بحياة عشرة أشخاص في العاصمة الفرنسية هذا الأسبوع بالحرق العمد.

ووضعت المشتبه بها رهن الاحتجاز المؤقت مساء الجمعة على خلفية التحقيق في الحريق الذي شب في مبنى سكني مؤلف من تسعة طوابق.

وأصيب 96 آخرون في الحريق، بينهم ثمانية من رجال الإطفاء.

وقال الادعاء إن السيدة دخلت المستشفى 13 مرة على الأقل خلال العقد الماضي لمعاناتها من مشاكل عقلية.

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ونقلت المشتبه بها إلى مستشفى نفسي تابع للشرطة لتقييمها نفسيا. وقالت الشرطة إنها نفت في بداية احتجازها مسؤوليتها عن الحريق الذي وقع في وقت مبكر من الثلاثاء والذي كان الأكثر دموية في باريس منذ مقتل 24 شخصا في حريق بفندق عام 2005.