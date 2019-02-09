السلطات التايلاندية تقبض على إيرانيين حاولا دخول البلاد بجوازي سفر مزورين

ألقت السلطات التايلاندية القبض على رجل وأمرأة إيرانيين عند محاولتهما دخول البلاد من خلال مطار سوفارنابهومي بجوازات مزورة.

وقبض على معزز هومان وإسماعيلي هولاسو عند نقطة تدقيق الجوازات صباح الجمعة، بحسب ما قال رئيس مكتب الهجرة خلال مؤتمر صحفي السبت.

وحاول هومان الدخول بجواز سفر بلغاري مزور تحت اسم إلييف ألبيرتوف، في حين حاولت هولاسو الدخول بجواز بلغاري، مزور أيضاً، تحت اسم دانايلوفا بيتكوفا.

وجاء الاعتقال بعد أن لاحظ موظفو الهجرة والجوازات سلوكاً مريباً أثناء وقوف الاثنين في صفوف الانتظار للتدقيق والحصول على تأشيرة دخول عند الوصول، مما دفع بالموظفين للتدقيق بجوازاتهم واكتشاف أنها مزورة.

وخلال التحقيق قال المتهمان إنهما إيرانيان يسعيان للسفر لدولة ثالثة، وزعما أنهم دفعوا نحو عشرين ألف دولار أمركي للجواز الواحد.

وتم التحفظ عليهما لدى شرطة المطار بتهمة الاحتيال واستخدام جوازات مزورة.

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