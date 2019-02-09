التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن يبدأ عملية استهداف بصنعاء

قالت قناة الإخبارية السعودية في ساعة متأخرة من مساء الجمعة إن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن بدأ عملية استهداف بالعاصمة اليمنية صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون.

وقالت نقلا عن التحالف إن العملية استهدفت "موقعا لتخزين وتجهيز الطائرات بدون طيار وعربات الإطلاق في صنعاء".

وأضاف التحالف أن "الاستهداف يتوافق مع القانون الدولي الانساني" وأنه اتخذ "اجراءات وقائية لحماية المدنيين".

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