مقتل أنثى نمر سومطرة بأنياب "زميلها" في حديقة حيوانات لندن

قالت إدارة حديقة حيوانات لندن إن احدى نساء نمور سومطرة قتلت على يد نمر ذكر من نفس الفصيلة بعد لقاء بين الحيوانين. وأوضحت الإدارة أن الأنثى، "ميلاتي" (10 سنوات)، توفيت الجمعة 8 شباط (فبراير) 2019 خلال أول لقاء لها مع عاصم (7 أعوام).

وتم الحفاظ على النمرين في مكانين مجاورين لمدة 10 أيام حتى يتآلفا، ولكن لقاءهما الأول جاء عدوانياً. وتقول حديقة الحيوان إن الحراس تدخلوا بأصوات عالية ومشاعل وأجهزة إنذار ولكنهم فشلوا في إنقاذ ميلاتى.

وأضافت أن الموظفين "حزينون جداً بسبب فقدان ميلاتي".

وكان علماء الحيوان يأملون في أن يتكاثر النمران كجزء من برنامج للحفاظ على النمور، على مستوى أوروبا بالنسبة لنوعين سوماتين مهددين بالانقراض.

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الببر (أو النمر البنغالي) هو أحد أنواع فصيلة السنوريات، وتنتشر هذه الفصيلة اليوم بشكل رئيسي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وبعض المناطق في آسيا الجنوبية والشرقية، ولكن أعدادها تقلصت بكثرة.

ويعود السبب وراء تراجع أعداد النمور بشكل سريع إلى الصيد وفقدان المسكن كنتيجة للتمدن المتواتر. ويُصنف الاتحاد العالمي للحفاظ على الطبيعة الفصيلة بـ"المهددة بخطر الانقراض".