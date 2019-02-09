شاهد: صور في دقيقة لأبرز أحداث الأسبوع الماضي

صور الأسبوع اخترناها لكم من يورونيوز:
- الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال أحد لقاءات "النقاش الوطني الكبير" في كوركورون، 4 شباط (فبراير) 2019
- البابا فرنسيس يحضر قداساً في ملعب مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي عاصمة الإمارات العربية المتحدة، 5 شباط (فبراير) 2019
- رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي تتحدث إلى الصحافة في مقر المجلس الأوروبي في بروكسل، 7 شباط (فبراير) 2019
- موظفو متحف فريدين بوردا يضعون الأعمال الفنية الممزقة جزئياً لبانكسي "الحب في سلة المهملات" بمتحف بادن في ألمانيا 4 شباط (فبراير) 2019
- أعضاء نادي السباحة يسبحون في المياه الجليدية لنهر ينيسي خلال جلسة استحمام أسبوعية في درجة حرارة 28 تحت الصفر في سيبيريا، 8 شباط (فبراير) 2019
رجل إطفاء يقاتل يكافح حريقاً ناتجاً عن انفجار خط غاز في سان فرانسيسكو ، بولاية كاليفورنيا، 6 شباط (فبراير) 2019
امرأة تضيء عصا البخور في السنة القمرية الصينية الجديدة داخل معبد بينوندو في الفلبين ، 5
شباط (فبراير) 2019
متظاهرون ضد فساد مسؤولين حكوميين سابقين في بورت أو برنس، هايتي 7 شباط (فبراير) 2019
أحد أعضاء فريق Cirque du Soleil يعرض عصا مكان لضيف أثناء الاستعدادات لحفل جوائز الأكاديمية البريطانية للفيلم والتلفزيون (BAFTA) في دار الأوبرا الملكية وسط لندن 7 شباط (فبراير) 2019
مناظر طبيعية مغطاة بالثلوج في سويسرا 5 شباط (فبراير) 2019