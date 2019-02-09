شاهد.. مومياء لرضيع عمرها أكثر من 2000 عاما في بيرو

استقبلت بيرومومياء لطفل عمرها حوالي 2000 عاما، بعد عقود من المفاوضات مع أحد المتاحف في الولايات المتحدة.

وتعود المومياء إلى حضارة الإيمارا وهم شعب من شعوب الهنود الحمر.

وقد بدأت وزارة الخارجية البيروية حملة استرداد لآثار قديمة موجودة في دول عديدة.

وقد أعاد متحف العلوم والتاريخ في كوربس كريستي بتكساس إلى القنصلية العامة لبيرو.

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المومياء ملفوفة بحبل، ويبلغ طولها 50 سم، ولا يظهر منها سوى جزء من الجمجمة مع بعض الأسنان وعظام القدم، وسيتم عرضها في متحف أنثربولوجيا في ليما.

وسكن شعب الأيمارا هضبة الأنديز، منذ عصور سبقت وصول كولومبوس، وهو الآن موزع ما بين غرب بوليفيا وجنوب بيرو وشمال تشيلي.

وعرضت المومياء لأول مرة في العام 1960 في متحف التاريخ الطبيعي في نيويورك، ولم توضح السلطات كيف تم الاستيلاء عليها من بيرو.