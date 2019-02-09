آلاف الإيطاليين يتظاهرون في روما ضد سياسات حكومتهم الاقتصادية

خرج الآلاف إلى الشوارع في العاصمة الإيطالية روما في مظاهرة دعت إليها جميع نقابات العمال الإيطالية الرئيسية احتجاجاً على السياسات الاقتصادية للحكومة.

وتميزت هذه المظاهرة بوجود رجال الأعمال جنباً إلى جنب مع ممثلي اليسار، ووصف بعض المحتجين هذه المظاهرة بغير المسبوقة من حيث أعداد المشاركين واتساع طيف المشاركة، وقالوا بأن هذا سيدفع بأعداد أكبر للانضمام للاحتجاجات.

وطالب بعض المحتجين الآخرين بجعل التوظيف والعمالة أولوية مطلقة في البلاد، مع تراجع مؤشرات النمو والرعاية.

وقال نيكولا زينجاريتي، محافظ لاتسيو الذي ينتمي للحزب الديمقراطي: "نريد إعادة بناء الأمل في بلدنا، ولن نتمكن من ذلك إلا بتخفيف الاعتراض وطرح المزيد من الأفكار والسياسات الجديدة وقبل كل شيء من خلال التركيز على الفرد. نحن معزولون تمامًا في العالم، ولسوء الحظ هذا يرجع إلى سياسة خارجية لا تهتم بمصالح إيطاليا بل تهتم بمصالح طرفين هما: حزب الرابطة وحركة الخمس نجوم. "

وأشار البعض إلى التضحيات التي قام بها الإيطاليون والتي من الممكن أن تذهب سدى إن لم تراجع الحكومة سياساتها الاقتصادية، وتعكس المسار السلبي الذي تتبعه.

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