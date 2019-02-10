شاهد.. القبض على هنديين في إيطاليا بحوزتهما 50 ألف قطعة خشخاش

ألقت الشرطة الإيطالية القبض على مواطنين هنديين في روما يوم الجمعة، لامتلاكهما حوالي 50 ألف قطعة خشخاش، والتي يمكن أن يتم تحويلها إلى حوالي 7000 جرعة أفيون.

الشرطة المالية الإيطالية أكدت أن عملية الاعتقال تمت في محطة حافلات تيبورتينا، في العاصمة، بعد وصولهما على متن حافلة قادمة من أوروبا الشرقية.

وتم اغلاق هذه الأكياس حراريا، وتعتقد الشرطة بأن هذه الحمولة كانت متوجهة إلى لاتسيو الجنوبية.

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