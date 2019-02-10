مقتل 5 صينيين في انفجار منصة "ألعاب نارية"

قالت السلطات الصينية إن خمسة أشخاص قتلوا جنوبي البلاد بعد انفجار بمنصة "ألعاب نارية" غير قانونية.

ذكرت تقارير اليوم الأحد أن صاحب المنصة، الكائنة في مقاطعة غوانغشي جنوبي البلاد، اعتقل رسميا بتهمة ارتكاب جريمة أدت لوقوع حادث من خلال استخدام مواد خطرة.

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القتلى الذين لقوا حتفهم في الحادث الذي وقع يوم الثلاثاء الماضي، هم ثلاثة أطفال وبالغان.

ذكر ممثلو ادعاء أن صاحب المنصة، وأعلن عن لقبه فقط "تشانغ"، أهمل في تخزين الألعاب النارية بوضعها في كومة خارج المنصة، ما جعلها عرضة للاشتعال بسهولة عند التعرض لأي شرارة أو سيجارة طائشة.

أطلقت الصين حملة صارمة على عمليات إنتاج وبيع الألعاب النارية التي كانت في السابق جزءا هاما من الاحتفالات بالعام القمري الجديد، والتي كانت الأسبوع الماضي.