شاهد.. 155 رجل اطفاء يحاربون حرائق الغابات في نيوزيلندا

قال مسؤولون إن من المتوقع أن تؤجج الرياح الشديدة الحرائق المستعرة في الغابات منذ أسبوع عبر منطقة ساوث أيلاند بنيوزيلندا مما أجبر آلاف الأشخاص على مغادرة منازلهم مع توقع هروب المزيد من السكان.

وقالت وكالة الدفاع المدني النيوزيلندية في بيان على موقعها الإلكتروني إن حريق بيغن فالي يشمل 5700 فدان.

ولم ترد أنباء عن سقوط قتلى ولم يتعرض للتدمير سوى منزل واحد، وأضافت الوكالة " هناك بعض المخاوف بشأن الرياح الشديدة المتوقعة بعد الظهر والتي من المتوقع أن تختبر خطوط السيطرة".

اقرأ أيضا على يورونيوز:

لبناني يضرم النار في نفسه لعجزه عن تسديد أقساط مدرسة ابنته

مقتل 5 صينيين في انفجار منصة "ألعاب نارية"

المدعي العام يوجه اتهامات لمنفذة حريق باريس

وقالت إن 155 رجل إطفاء كانوا يكافحون الحريق على الأرض في ساعة مبكرة من صباح يوم الأحد بدعم جوي من 23 طائرة هليكوبتر وثلاث طائرات في أكبر عملية جوية لمكافحة الحرائق في تاريخ نيوزيلندا.

وقال روجر بول المسؤول في وكالة الدفاع المدني في مؤتمر صحفي يوم السبت إن ما يصل إلى ثلاثة آلاف شخص اضطروا لمغادرة منطقتي ووكيفيلد وبيغن فيلد.

ومن المحتمل أن يضطر عدد أكبر من الناس لمغادرة منازلهم يوم الأحد.

وكانت الحرائق قد اشتعلت يومي الاثنين والثلاثاء وسرعان ما انتشرت. وأعلن السلطات حالة الطوارئ يوم الأربعاء.