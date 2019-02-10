بلغاريا تحقق في مشتبه ثالث في تسميم سكريبال في بريطانيا

قال مسؤولون بلغاريون إنهم يحققون بشأن مشتبه به ثالث في واقعة تسميم العميل الروسي السابق سكريبال بغاز الأعصاب العام الماضي في بريطانيا، وبحسب تقارير فهو متورط أيضا في واقعة تسميم أخرى في بلغاريا عام 2015.

وأكد تسفيتان تسفيتانوف من حزب جي إي آر بي الحاكم لمحطة "بي تي في" التلفزيونية، اليوم الأحد أن الاستخبارات البلغارية سوف تقدم دليلا خلال جلسة استماع تعقدها لجنة الامن الداخلي التابعة للبرلمان في وقت قريب.

تأتي أنباء عقد الجلسة بعد تقرير أصدرته مجموعة بيلينغكات - موقع استقصائي إلكتروني بريطاني- جاء فيه أن عميل الاستخبارات العسكرية الروسية المزعوم وصل إلى بلغاريا في أبريل/ نيسان 2015 قبيل أيام من تسميم رجل الأعمال البلغاري إيميليان غبروف بمادة مجهولة.

نجا غبروف وهو مسؤول تنفيذي مهم في صناعة السلاح البلغارية، من الهجوم، لكن السلطات لم تحدد هوية من قام بتسميمه بعد.

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