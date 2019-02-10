شاهد: أعضاء أخوية فلبينية يتظاهرون عراة لدعم حرية التعبير والإعلام

قام أعضاء أخوية في جامعة مانيلا بالركض عراة حول الحرم الجامعي للفت الأنظار لقضية الأخبار المزورة والقمع الممارس ضد وسائل الإعلام في البلاد، بحسب المتظاهرين.

شارك حوالي عشرين رجلاً في حدث هذا العام، وهو تقليد سنوي للحرم الجامعي في جامعة الفلبين، كانوا يرتدون أقنعة لإخفاء وجوههم ويحملون لافتات ويحشدون من أجل حرية التعبير.

وقال ماثيو أسونسيون، المتحدث الرسمي باسم أخوية "ألفا فاي أوميجا": "كل شيء في وسائل الإعلام الآن يتم إسكاته. كل شخص يمنع من قول الحقيقة في العصر الذي باتت فيه الأخبار المزيفة صارخة حقاً".

كل عام، يرفع المشاركون الوعي بالقضايا الاجتماعية، ويقولون إن حرية التعبير وحرية الصحافة من القضايا المهمة هذا العام، بسبب الطفرة بـ"الأخبار المزورة"، وتشن حملة ضد وسائل الإعلام في ظل الإدارة الفلبينية الحالية، بحسب ما تقول الأخوية.

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