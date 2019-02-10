تركيا تحث الصين على احترام حقوق أقلية الإيغور المسلمة

وصفت الخارجية التركية معاملة الصين لأقلية الإيغور بأنها "مدعاة لخزي الانسانية".

ففي بيان صدر السبت قال هامي أكسوي، الناطق باسم الخارجية التركية إن الامر "لم يعد سرا" ان الصين تعتقل بشكل عشوائي أكثر من مليون من الإيغور في "معسكرات" تعذيب، مضيفا أن الأقلية المسلمة واجهت ضغوطا "للاندماج الممنهج" في غرب الصين.

وذكر اكسوي أن تركيا شاركت الصين جميع مواقفها "على جميع المستويات"، وحثت السلطات على اغلاق مراكز الاعتقال واحترام حقوق الانسان.

كان الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قد اتهم الصين في السابق ب"الابادة العرقية"، لكنه بعدها اسس علاقات دبلوماسية واقتصادية وثيقة مع بيكين.

كثفت الصين من حملة الملاحقة الامنية ضد الإيغور بعد تمرد دام عام 2009، فر بعده الكثيرون من الإيغور الى تركيا.

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