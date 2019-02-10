شاهد: البرازيليون يشيعون الفتية ضحايا حريق الملعب التدريبي لنادي فلامينغو

تجمع الالاف من مشجعي فريق فلامينغو في شوارع مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية للمشاركة في مراسم تأبين الصبية العشرة الذين لقوا حتفهم في حريق إندلع في المسكن الذي آواهم في المقر التدريبي للفريق بالمدينة.

وتجمعت الجماهير في قلب مدينة ريو دي جانيرو ورددت أسماء الصبية الذين لقوا حتفهم ثم انتقلت الجماهير إلى ملعب ماراكانا العتيق للمشاركة في مراسم التأبين.

وكان رينالدو بيلوتي الرئيس التنفيذي لنادي فلامنغو البرازيلي لكرة القدم قد قال يوم السبت إن الحريق كان نتيجة زيادة التيار الكهربائي التي تسببت بها الظروف المناخية القاسية ما أدى إلى نشوب حريق بوحدة تكييف.

وشب الحريق في الساعات الأولى من صباح الجمعة وذلك بعد يوم من عاصفة مدمرة ضربت ريو دي جانيرو وأودت بحياة ستة أشخاص.

كان أحد الناشئين الذين تمكنوا من الفرار من الحريق قال إنه هرب من المبنى بعدما استيقظ على مشهد النار تشتعل في وحدة التكييف. وجرى نقل ثلاثة شبان للمستشفى للعلاج من إصابات ويرقد أحدهم في حالة خطيرة.

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