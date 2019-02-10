المملكة المتحدة تسهم ببناء تعزيزات حدودية بين سوريا ولبنان لمنع التسلل إلى أوروبا

مولت المملكة المتحدة مشروع تأسيس أكثر من 70 برج مراقبة على طول الحدود اللبنانية السورية في إطار جهود منع وصول مقاتلين مسلحين إلى أوروبا.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في تقرير لها أن المملكة أنفقت أكثر من 62 مليون جنيه إسترليني (80 مليون دولار) لبناء 76 قاعدة دوريات وبرج مراقبة لتشكل خط دفاع جديد ضد جماعات متطرفة، وهو المشروع الذي وصفه كريس رامبلنغ، السفير البريطاني في لبنان، بأنه "بالغ الأهمية".

يهدف المشروع، الذي يقترن بتدريب الجيش البريطاني لنظيره اللبناني، لمنع المسلحين في سوريا من العبور إلى لبنان.

وكانت قوات سوريا الديمقراطية الكردية، المدعومة من الولايات المتحدة، أعلنت أنها بدأت الهجوم الأخير لهزيمة تنظيم الدولة في معاقله التي ما زال يسيطر عليها شرقي سوريا.

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