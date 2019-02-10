شاهد.. معركة كرات الثلج في سياتل

شارك مئات الأشخاص في رايت بارك في تاكوما بالولايات المتحدة يوم السبت بمعركة بكرات الثلج، بعد أن بادرت ستايسي ستيفزنز عبر حسابها في فيسبوك بالدعوة لهذه المباراة.

وكانت عاصفة ثلجية قوية قد أدت إلى تراكم الثلوج في المدينة، وهي حالة غير معتادة في المدينة الواقعة جنوب سياتل.

وتم تفاعل حوالي 3000 شخص مع دعوة ستياسي، وتواجد هؤلاء في احدى الحدائق، وانقسموا إلى فريقين، وبدأوا بتقاذف كرات الثلج.

واستخدم بعض الأشخاص الزلاجات وحتى طاولات التنزه المقلوبة كدروع، واستمرت المنافسة لحوالي ساعتين.

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وكانت العواصف الثلجية المحملة بالثلوج، قد تسببت بتوقف الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف في شمال غرب المحيط الهادي حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية سقوط المزيد من الثلوج يوم الأحد.

واستيقظ سكان سياتل بالولايات المتحدة يوم السبت على منظر نادر إذ غطت الثلوج مدينتهم وأبقت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية التحذيرات من هبوب عواصف سارية في الكثير من الأجزاء بالمنطقة.

وبحلول ظهر يوم السبت كانت الكهرباء ما زالت مقطوعة عن نحو 50 ألف شخص في منطقة بوجيت ساوند بعد أن تسببت الثلوج والرياح يوم الجمعة في انقطاع التيار.

وقالت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية إن طبقة من الجليد بسمك 16 سنتيمترا غطت مطار سياتل تاكوما الدولي يوم الجمعة وهي أكبر طبقة من الجليد تغطي المطار منذ العام 2014.