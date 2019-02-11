قلق ديمقراطي من إمكانية منع التحقيق بالأمور المالية لترامب

قال النائب الديمقراطي آدم شيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأمريكي يوم الأحد إنه يشعر بقلق من احتمال ألا يحقق المحقق الخاص روبرت مولر في علاقات الرئيس دونالد ترامب بدويتشه بنك.

وأعلن شيف الأسبوع الماضي تحقيقا واسعا في محاولات التأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2016 بالإضافة إلى تعاملات ترامب المالية بما في ذلك "تقارير موثوق بها عن غسيل أموال وتسويات مالية" لها صلة بالمصالح التجارية لترامب.

وأقرض دويتشه بنك منظمة ترامب مئات الملايين من الدولارات لمشروعات عقارية كما أنه من بين البنوك الرئيسية القليلة التي قدمت ائتمانات مالية ضخمة لترامب بعد سلسلة من عمليات إفلاس لمشروعاته في مجال الفنادق والفنادقه والكازينوهات خلال التسعينات.

وقال شيف لمحطة (إن.بي.سي) إنه يشعر بقلق بشأن ما إذا كان مولر قد مُنع من التحقيق في الأمور المالية لترامب.

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النائب الديمقراطي آدم شيف رويترز

وأشار شيف إلى تقارير قالت إن ترامب هدد بإقالة مولر في 2017 بعد تقارير أفادت بأنه يحاول الحصول على سجلات من دويتشه بنك ولكنه تراجع بعد أن تلقى محاموه تطمينات من مولر.

وقال شيف "إذا لم يستدع المحقق الخاص دويتشه بنك فلا يمكنه القيام بقدر كبير من التحقيق في غسيل الأموال.

" ولذا فإن ما يثير قلقي أنه تم فرض هذا الخط الأحمر سواء من قبل نائب وزير العدل أو من قبل طرف آخر في وزارة العدل. ولكن هذا يترك البلاد مكشوفة".

وامتنع مكتب المحقق الخاص عن التعليق ولم يرد دويتشه بنك على طلبات للتعليق على تصريحات شيف.

ونفى ترامب أي تعاون لحملته مع روسيا للتأثير على انتخابات الرئاسة في 2016 . وفي الأسبوع الماضي انتقد شيف على أساس عدم وجود أي سلطة له لمراجعة تعاملاته التجارية.