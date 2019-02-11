شاهد: دوا ليبا وليدي غاغا أكبر الفائزين بجوائز غرامي الموسيقية

فاز ألبوم "الساعة الذهبية" (غولدن أور) للفنانة الأمريكية كيسي ماسغريفس بجائزة غرامي الموسيقية لأفضل ألبوم في العام، خلال الدورة 61 لجوائز الغرامي، التي نظمت في مدينة لوس أنجلس fولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وحصلت ماسغريفس أيضا على جائزة أفضل ألبوم، في فئة موسيقى الريف عن ألبوم "الساعة الذهبية" (غولدن أور).

وفازت أغنية "هذه هي أمريكا" (ذيس إز أمريكا) لتشايلديش غامبينو بجائزتي تسجيل العام وكذلك جائزة أغنية العام.

وفازت دوا ليبا بجائزة أفضل فنان صاعد. وفازت ليدي غاغا بجائزة أفضل أغنية بوب فردية "غونا": أين تعتقد أنك ذاهب؟ (وير دو يو ثينك يو آر غوين؟). أما جائزة أفضل ألبوم بوب صوتي فذهبت إلى المغنية أريانا غراندي.

ليدي غاغا

وفازت ليدي غاغا بثلاث جوائز دفعة واحدة هي أفضل أغنية كتبت لوسائل الإعلام المرئية وأفضل أداء ثنائي عن أغنية "شالو" وأفضل أداء فردي عن "جوان".

وفازت كاردي بي. بأول جائزة غرامي لها على الإطلاق، وأصبحت أول مغنية راب تفوز بجائزة ألبوم العام المرموقة منذ عام 2004 وذلك عن ألبومها "إينفيجن أوف برايفاسي" (غزو الخصوصية).

وفاز فريق غريتا فان فليت بجائزة أفضل ألبوم في فئة موسيقى الروك عن أغنية "من النيران" (فروم ذا فايرز)، في حين ذهبت جائزة أفضل فيديو موسيقي لتشايلديش غامبينو واسمه الحقيقي دونالد غلوفر، عن أغنية "هذه هي أمريكا"، (ذيس إز أمريكا).

كاردي بي

تكريم ديانا روس

كرم حفل توزيع جوائز جرامي الموسيقية الواحد والستين في لوس انجليس أسطورتي الغناء ديانا روس وأريثا فرانكلين بعروض فنية قدمتها روس نفسها وفنانون آخرون أثنوا على فرانكلين "ملكة موسيقى السول" التي توفيت العام الماضي.

وبزغ نجم روس (74 عاما) في الستينات كمغنية رئيسية لفرقة سوبريمز وهي واحدة من أفضل الفرق الغنائية النسائية من حيث المبيعات في التاريخ. ولروس 91 أغنية منفردة و59 ألبوما وتصدرت أغانيها قوائم الأغاني 41 مرة.

وظهرت روس على المسرح وهي ترتدي ثوبا أحمر براقا وتضع أحمر شفاه بنفس اللون وتمنت لنفسها عيد ميلاد سعيدا قبل أسابيع من عيد ميلادها الخامس والسبعين. وأمتعت الجمهور ببعض من أفضل أغانيها بينها "ذا بست أوف ماي لايف" و"ريتش أوت آند تاتش".

ومع قرب نهاية الحفل صعدت فانتاسيا وأندرا داي ويولاندا آدمز إلى المسرح لتكريم فرانكلين التي هزت وفاتها عالم الموسيقى.

ودون تقديم ظهرت المغنيات الثلاث على المسرح بعد انتهاء فقرة إحياء ذكرى من رحلوا من عالم الغناء، وغنين أغنية فرانكلين "(يو ميك مي فيل لايك) إيه ناتشورال وومان" مع عرض صور لفرانكلين في الخلفية.

وأبدى مستخدمو تويتر اعجابهم بتكريم حفل جرامي لفرانكلين إلا أن آخرين أعربوا عن خيبة أملهم لأن الفقرة كانت قصيرة جدا.

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