نصر الله بطل حملة إعلانية إسرائيلية جديدة لإعادة التدوير

غزا زعيم حزب الله حسن نصر الله مدينة تل أبيب الإسرائيلية، كوجه لحملة جديدة ساخرة وجذابة لإعادة التدوير.

وارتفع ملصق ضخم يظهر الزعيم اللبناني مطلاً على طريق أيالون السريع بتل أبيب يوم الخميس ويشجع الإسرائيليين على إعادة تدوير القوارير البلاستيكية.

فوق رأس نصرالله كتب التعليق: "أنا لا أعيد تدوير الزجاجات". تحته يقول الملصق: "نصر الله كان عالقا في مخبأ لمدة 12 عاماً. ما هو عذرك؟"

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من شركة إيلا الإسرائيلية لإعادة التدوير .

ولا يزال نصرالله متوارياً ولا يظهر إلا نادراً منذ حرب عام 2006 بين حزب الله وإسرائيل.

وتعتبر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل حزب الله منظمة إرهابية.

للمزيد على يورونيوز:

نصر الله: على الحكومة الجديدة مكافحة الفساد

لبناني يضرم النار في نفسه لعجزه عن تسديد أقساط مدرسة ابنته

المملكة المتحدة تسهم ببناء تعزيزات حدودية بين سوريا ولبنان لمنع التسلل إلى أوروبا