لفتة إنسانية من كيليان مبابيه إلى أسرة طيار إيميليانو سالا

تبرع النجم الفرنسي، كيليان مبابيه، لاعب باريس سان جيرمان، بنحو 31 ألف يورو لأسرة ديفيد إيبوتسون، الطيّار الذي تحطّمت طائرته فيما كان يقل لاعب نانت السابق، إيميليانو سالا، إلى بريطانيا، في الحادي والعشرين من كانون الثاني – يناير الفائت.

وتوفي سالا في حادثة التحطم في قناة المانش، وكان في طريقه إلى الانضمام إلى نادي كارديف سيتي البريطاني في صفقة بلغت قيمتها 17 مليون يورو تقريباً.

وتم العثور على جثته، فيما لا يزال إيبوتسون مفقوداً.

كذلك تبرّع النجم الإنجليزي السابق غاري لينكر بألف يورو لأسرة الطيار التي تسكن في لينكولنشاير (شرق بريطانيا)، بعد أن أطلقت الأخيرة حملة تبرعات لمساعدتها في تمويل عمليات البحث.

وحددت العائلة مبلغ 300 ألف جينه إسترليني (نحو 342 ألف يورو) وحصدت 130 ألفاً منها حتى الساعة.

صورة من الحملة gofundme.com/

وكانت حملة البحث عن سالا قد انطلقت بعد أن أطلق موكله حملة تبرعات لتمويل عملية بحث قامت بها شركة خاصة. بحسب موقع "بي بي سي"، حصدت "حملة سالا" نحو 371 ألف يورو.

وقالت أسرة الطيار "أطلقنا حملة لتمويل عملية البحث. لا يمكننا الامتناع عن التفكير بأنه (إيبوتسون) وحيد هناك. نحتاج إليه لكي ننجز الأمور ويرقد بسلام".