رامي مالك يفوز بجائزة بافتا لأفضل ممثل عن دوره في (بوهيميان رابسودي)

فاز الممثل الأمريكي المصري الأصل رامي مالك بجائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لأفضل ممثل عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية" (بوهيميان رابسودي) الذي جسد فيه شخصية أسطورة موسيقى الروك البريطاني فريدي ميركوري.

وكان مالك قد فائز بجائزة جولدن جلوب كأفضل ممثل في فيلم درامي كما يترشح لجائزة أوسكار أفضل ممثل عن نفس الدور.

وحصل فيلم "روما" الأبيض والأسود على جائزة الأكاديمية البريطانية لفنون السينما والتلفزيون (بافتا) لأفضل فيلم كما فاز مخرجه ألفونسو كوارون بجائزة أفضل مخرج.

وفاز الفيلم وهو سيرة شبه ذاتية عن عامل محلي في السبعينات من القرن الماضي في المكسيك بسلسلة من الجوائز هذا الموسم مما يعزز طريقه أمام احتمال الفوز بجائزة أكاديمية علوم وفنون السينما الأمريكية (الأوسكار).

وقال كوارون في كلمته أثناء تسلم الجائزة "لقد تأثرت بصورة جدية باستقبال الفيلم بهذه الصورة".

وفازت أوليفيا كولمان بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت) والذي لعبت فيه دور الملكة آن، التي حكمت بريطانيا في القرن الثامن عشر.

أوليفيا كولمان رويترز

وكان قد تم ترشيح كولمان وريتشل فايس وإيما ستون اللتين شاركتاها البطولة للحصول على جوائز.

وقالت كولمان لزميلاتها المرشحات لدى استلامها الجائزة "إن ليلتنا رائعة. أليس كذلك؟ ... هذه جائزة أفضل ممثلة. على حد علمي، فإننا نحن الثلاثة واحد ويجب أن نكون الأفضل. هذه (الجائزة) لنا نحن الثلاثة. إن اسمي محفور عليها، لكن يمكن أن نحفر أسماء أخرى".

وفاز ماهرشالا علي بجائزة أفضل ممثل مساعد عن دوره في فيلم "كتاب أخضر" (جرين بوك). في حين فازت ريتشل فايس بجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت).

كما فاز فيلم "المفضلة" (ذا فيفوريت) بجائزة أفضل فيلم مأخوذ عن قصة أصلية.

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