الأمم المتحدة تحذر من احتمالية تعفن مخازن الغذاء بالحديدة اليمنية

حذر مبعوث الأمم المتحدة الخاص لدى اليمن مارتن غريفيثز يوم الاثنين إن الحاجة الملحة للوصول إلى مخازن الحبوب المحاصرة على خط الجبهة في مدينة الحديدة الساحلية تتزايد.

وأضاف أن مخازن الحبوب التابعة لبرنامج الأغذية العالمي في المطاحن المطلة على البحر الأحمر لا يمكن الوصول إليها منذ أكثر من خمسة أشهر وهي معرضة "لخطر التعفن".

والحبوب تكفي لإطعام 3.7 مليون شخص لمدة شهر.

وأودت الحرب الدائرة في اليمن منذ أربع سنوات تقريبا بحياة عشرات الآلاف وتسببت في انهيار الاقتصاد ودفعت ملايين السكان إلى شفا المجاعة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى تنفيذ وقف إطلاق نار وسحب القوات من الحديدة، وهي نقطة الدخول الرئيسية لمعظم واردات البلاد، مثلما تم الاتفاق عليه في ديسمبر كانون الأول في السويد.

ويعد الوصول إلى 51 ألف طن من القمح الذي قدمته الأمم المتحدة ومعدات الطحن عند جبهة القتال الرئيسية هدفا أساسيا لمحادثات السلام الجارية.

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ويدور الصراع اليمني بين حركة الحوثي المتحالفة مع إيران وتحالف تقوده السعودية يسعى لإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي التي أخرجها الحوثيون من صنعاء عام 2014.

وأسفرت المفاوضات بين الطرفين المتحاربين الأسبوع الماضي عما وصفته الأمم المتحدة "بتسوية أولية" حول كيفية سحب القوات لكن لم تتم الموافقة عليها بصورة نهائية.

تفاؤل رغم التحذير

وقال غريفيثز إنه متفائل نظرا لمشاركة جميع الأطراف في الآونة الأخيرة في المحادثات الرامية لإيجاد طريقة للوصول إلى المطاحن.

وأضاف قائلا في بيان "نشدد على أن ضمان الوصول إلى المطاحن هو مسؤولية مشتركة بين أطراف الصراع في اليمن. ومن خلال وصول آمن ومستمر وغير مقيد يمكن للأمم المتحدة أن توفر للمحتاجين هذه الأغذية المطلوبة بشدة".

وجاء في البيان المشترك بين غريفيث ومنسق المساعدات الإنسانية في الأمم المتحدة مارك لوكوك أن المنظمة الدولية تعمل على توسيع عملياتها لتوفير المساعدات لنحو 12 مليون شخص في جميع أنحاء اليمن يكافحون لتلبية احتياجاتهم اليومية من الغذاء.