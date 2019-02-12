رئيس وزراء بلجيكا ينتقد تقريرا للأمم المتحدة يصف العنصرية في بلجيكا

قال رئيس الوزراء البلجيكي شارل ميشال إنه مندهش من تقرير أولي للأمم المتحدة قال إن التمييز العنصري ضد الأفارقة "مستوطن" في مؤسسات بلجيكا وإن الأمة تحتاج إلى الاعتذار عن الجرائم التي ارتكبت خلال استعمارها للكونغو.

وقال ميشال إن بلجيكا ستنتظر تقرير خبراء الأمم المتحدة الكامل في سبتمبر- أيلول المقبل، بيد أن فريق الخبراء العامل التابع للأمم المتحدة والمعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي أنتج "تقريرا غريبا جدا".

لطالما تم انتقاد أعمال بلجيكا في الكونغو باعتبارها واحدة من أسوأ الأمثلة على الاستغلال الاستعماري. بينما قال بعض الخبراء إن الملك ليوبولد كان مسؤولا عن الموت الجماعي لملايين الكونغوليين.

لكن رئيس الوزراء أخبر شبكة "في آر تي" بأن قصة الاستعمار "ليست فقط حول بلجيكا، ولكن أيضا عن العديد من الدول الأوروبية الأخرى".

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