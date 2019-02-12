توقيف ثلاثة فرنسيين في المغرب للاشتباه بصلتهم بتنظيم الدولة الإسلامية

قالت الشرطة المغربية إنها اعتقلت ثلاثة فرنسيين على صلة وثيقة بتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا ويشتبه في قيامهم بجمع أموال لتمويل عمليات إرهابية وصلاتهم بجماعات متشددة.

وجاء في بيان نشرته وكالة المغرب العربي للأنباء الحكومية أن التحقيقات أظهرت أن المشتبه بهم لهم صلات بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في الشرق الأوسط.

ولم يجر تحديد هوية المشتبه بهم الذين ألقي القبض عليهم يوم الاثنين، لكن بيان الشرطة أفاد بأن أحدهم من أصل جزائري، وتم اعتقالهم في مدينة سلا بالقرب من الرباط. وقالت الشرطة في بيان يوم الثلاثاء إن تحقيقا أثبت وجود صلات بينهم وبين مقاتلي منظمة إرهابية.

ويعتبر المغرب في مأمن من هجمات المتشددين إلى حد بعيد مقارنة بدول أخرى في شمال أفريقيا.

وكانت السلطات المغربية قد ألقت القبض على أربعة مشتبه بهم فيما يتعلق بقتل امرأتين من شمال أوروبا في ديسمبر- كانون الأول الماضي بمراكش، وقات إنهم بايعوا الدولة الإسلامية في تسجيل مصور. وفي 2017 و2018، قال المغرب إنه فكك عشرين خلية لمتشددين يعتزمون شن هجمات في البلاد.

وفي أبريل- نيسان 2017 قُتل 17 شخصا في تفجير مطعم بمراكش.

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