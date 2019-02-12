فلسطينيو غزة يحاولون تعويض وقف المساعدات الأمريكية بالمشاريع الصغيرة

يبحث الفلسطينيون في قطاع غزة عن طرق جديدة لخلق فرص عمل وتحفيز الاقتصاد المحلي بعد أن أنهت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية جميع المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة في 31 كانون الأول/ يناير، والتي أثرت بشكل كبير على مئات الآلاف من الناس هناك.

ومع ذلك ، يحاول الفلسطينيون في قطاع غزة تعويض النقص في التمويل الأمريكي، من خلال العديد من المشاريع الناشئة.

UCAS هي واحدة من أشهر حاضنات التكنولوجيا في قطاع غزة، تقدم هذه المؤسسة الدعم المالي الأساسي للشباب الفلسطيني صاحب الأفكار الإبداعية.

وقال طارق ثابت ، مدير البرامج في UCAS: "نحن نرحب بالمبدعين ورجال الأعمال وأولئك الذين لديهم أفكار إبداعية للانضمام إلى أعمالنا. نحن نوفر لهم بيئة عمل جيدة واللوجستيات المطلوبة، بالإضافة إلى التمويل الأساسي وفقًا لطبيعة واحتياجات المشروع. فكرة شخص واحد يمكن أن تتحول إلى مشروع ناجح يوظف عشرات الفلسطينيين".

المهندس الزراعي هشام شريم، هو واحد من أولئك الذين انضموا إلى حاضنة تكنولوجيا الأعمال UCAS، قام بتصميم تطبيق التكنولوجيا الزراعية "Agrio Teck"، والذي يربط الدفيئات الزراعية بنظام إلكتروني.

يسمح "Agrio Teck" للمزارع بمراقبة نمو المحصول من خلال الهاتف المحمول، كما يتنبأ بأمراض النباتات ويرشد استهلاك المياه والمبيدات الحشرية في أكثر من 15 ألف دفيئة في قطاع غزة.

يمكن لهذا المشروع مساعدة آلاف المزارعين في قطاع غزة الذين يعيشون ظروفاً صعبة بسبب الحصار الإسرائيلي الذي دام 11 عامًا على القطاع، وقطع التمويل عن المشاريع في فلسطين.

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