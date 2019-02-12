شاهد: لحظة انفجار سيارة مفخخة بالقرب من معبر حدودي بين سوريا وتركيا

أظهرت لقطات مصورة التقطها إحدى كاميرات المراقبة بالقرب من معبر حدودي بين سوريا وتركيا، لحظات انفجار مدوى هز نقطة تفتيش، اليوم الثلاثاء.

وخلف الانفجار الذي نُفذ بسيارة مفخخة اصابة 7 أشخاص، من بينهم ثلاثة من قوات الأمن في حصيلة أولية حسب ما أفاد به مصدر من فرق الإسعاف.

وحسبما ذكرتة قناة إن.تي.في التلفزيونية التركية، فإن الانفجار وقع على الجانب السوري من معبر باب السلامة، الواقع بين بلدة أعزاز السورية وبلدة كلس التركية.

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