شاهد: مريض يقرأ القرآن أثناء خضوعه لعملية جراحية في المخ

خضع مريض في الهند لعملية استئصال ورم من دماغه في الوقت الذي كان يقرأ فيه آيات من القرآن بصوت عال.

وظهر المريض ذو الأربعين عاما في مقطع مصور في غرفة العمليات في مستشفى شمال غرب الهند بولاية راجستان، وكان يخضع لجراحة لاستئصال ورم موجود قرب مركز النطق في الدماغ، بينما كان يقرأ بصوت عال آيات من القرآن من كتاب كان يحمله بيده.

الطبيب سوريا تشوداري المشرف على العملية يقول " إن السبب الرئيسي وراء قراءة القران هو وجود الورم في جزء من منطقة بروكا - تقع في الفص الأمامي و مسؤولة عن وظائف اللغة والنطق- وبقراءة القرآن يمكننا أن نرسم خريطة لذلك الجزء، والتأكد من عدم إحداث أي خلل أو مشكلة. وهو ما يؤدي للحفاظ على سلامة النظق عند المريض بعد النجاح بإزالة الورم".

وغالبا ما يخضع المرضى خلال إجراء العمليات الجراحية في الدماغ لتخدير موضعي يبقيهم في حالة يقظة كاملة، وذلك حرصا على سلامة المريض العقلية وخوفا من أن يتم تخريب أنسجة من الدماغ مسؤولة عن وظائف الإدراك أو الاستجابة. ولا تتسبب هذه العمليات بأي ألم للمريض نظرا لعدم وجود أية نهايات عصبية في الدماغ نفسه.

وتم تشخيص المريض بورم في دماغه بعد أن عانى من ألم حاد ومزمن في رأسه العام الماضي. وأضاف الطبيب تشوداري "إن وضع المريض يتحسن بعد العملية وسيتم إخراجه من المستشفى قريبا".

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