مقتل 27 من أفراد الحرس الثوري الإيراني في هجوم انتحاري بجنوب شرق إيران

قالت وكالة تسنيم للأنباء إن 27 من أفراد الحرس الثوري الإيراني قتلوا في هجوم انتحاري بجنوب شرق البلاد اليوم الأربعاء.

وقال الحرس الثوري في بيان إن سيارة ملغومة يقودها انتحاري استهدفت حافلة كانت تنقل أفراد القوة.

وقع الهجوم على الطريق بين مدينتي زاهدان وخاش، وهي منطقة مضطربة قرب حدود باكستان، حيث تنشط جماعات متشددة ومهربو المخدرات.

وقالت الوكالة إن عشرة من أفراد الحرس الثوري أصيبوا أيضا في الهجوم الذي استهدف حافلة كانت تنقل القوة الأمنية.

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وذكرت وكالة أنباء فارس أن جيش العدل، وهو جماعة متشددة تنشط في جنوب إيران، أعلن مسؤوليته عن الهجوم.