إيلون ماسك يكشف عن تكلفة السفر إلى المريخ في المستقبل

قال إيلون ماسك، المدير التنفيذي لشركة "سبايس إكس" الأميركية، إنه واثق من أن الانتقال إلى كوكب المريخ سيكلّف "يوماً ما" أقل من 500 ألف دولار أميركي، أو حتى أيضاً أقل من 100 ألف دولار.

وغرّد ماسك عبر حسابه على تويتر متحدثاً عن تكاليف السفر إلى المريخ وكتب "أنا واثق من أن السفر إلى كوكب المريخ (تذكرة العودة مجانية) سيكلّف يوماً ما أقل من 500 ألف دولار وربما أقل من 100 ألف دولار. سيكون (السعر) منخفضاً بما يكفي حتى أن معظم الناس الذين يعيشون في بلاد اقتصاداتها متقدمة، يمكنهم بيع بيوتهم على الأرض والانتقال إلى المريخ إذا أرادوا".

وجاءت تغريدة ماسك على هامش الإعلان عن الانتهاء من تصنيع محرك "رابتور" الذي سيكون حجر الأساس في مشروع السفر إلى المريخ بحسب شركة "سبايس إكس"، قائدة المشروع.

ومن المقرر أن يتم تجهيز المركبة "ستارشيب" بسبعة محركات "رابتور" بينما سيتم تجهيز الصاروخ الذي سيحمل المركبة إلى الفضاء الخارجي بإحدى وثلاثين محركاً من الطراز نفسه.

وتطمح الشركة إلى إرسال أول مركبة فضائية إلى المريخ بحلول العام 2022، كما كتب على موقعها، وستكون مركبة شحن فقط، بينما سيتم الإطلاق الثاني مع الطاقم بحلول 2024.

وتهدف المهمة الأولى إلى التأكيد على وجود مصادر المياه على الكوكب الأحمر ووضع أسس لمنظومة الطاقة والبنى التحتية، فيما تهدف المهمة الثانية إلى تحضير الكوكب لاستقال طواقم السفر مستقبلاً.

وكان ماسك قد قارن سابقاً في إحدى مقالاته المنشورة في مجلة "نيو سبايس" في 2017 تكلفة السفر إلى المريخ بشراء بيت على الأرض. في ذلك الوقت كانت تقديرات تكلفة السفر قد بلغت حد 140 ألف دولار للطن.

وفي تشرين الثاني – نوفمبر الماضي قال ماسك خلال حوار أجراه مع موقع "أكسيوس" الأميركي أن هناك احتمالاً أن يسافر هو إلى المريخ وأن نسبة هذا الاحتمال تبلغ 70 بالمئة.