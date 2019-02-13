إسرائيل ترفض زيارة وفد من مجلس الأمن لأراض فلسطينية

قال دبلوماسيون في الأمم المتحدة، إن إسرائيل رفضت السماح لوفد من مجلس الأمن الدولي بزيارة أراض يطالب بها الفلسطينيون، من أجل دولتهم المستقلة في المستقبل.

وسمح المجلس لرئيسه الحالي، سفير غينيا الاستوائية لدى الأمم المتحدة، أناتوليو ندونغ مبا، باستشارة السفيرين الإسرائيلي والفلسطيني بشأن الزيارة، الأسبوع الماضي.

ورد السفير الفلسطيني، رياض منصور، بأن زيارة المجلس سينظر إليها "بإيجابية قصوى".

لكن سفير الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العتيبي، قال إن ندونغ مبا أبلغ المجلس الأربعاء أن "إسرائيل رفضت بشكل قاطع زيارة المجلس"، على رغم أن السفير الإسرائيلي داني دانون قال إن الحكومة سترحب بالزيارات لإسرائيل من السفراء الأفراد.

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وأضاف العتيبي أنه يريد الاستمرار في المشاورات "على أمل التوصل لتوافق".

وتتطلب زيارة المجلس دعم كل الدول الأعضاء الخمسة عشر وموافقة الدول المعنية.