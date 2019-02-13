شاهد: الملك محمد السادس يستقبل العاهل الإسباني والملكة ليتيثيا بالرباط

وصل العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وزوجته الملكة ليتيثيا يوم الأربعاء إلى الرباط في زيارة رسمية تستغرق يومين بدعوة من العاهل المغربي الملك محمد السادس.

يرافق ملك إسبانيا في الزيارة وفد وزاري يضم وزراء الشؤون الخارجية والاتحاد الأوربي والتعاون والداخلية والصناعة والتجارة والسياحة والزراعة والثقافة والرياضة.

وهذه أول زيارة للملك فيليبي السادس إلى المغرب منذ اعتلائه العرش في يونيو حزيران 2014.

وسيجري العاهل المغربي ونظيره الإسباني مباحثات رسمية وسيحضران مراسم توقيع اتفاقيات بين البلدين.

وتعتبر إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب للعام السادس على التوالي.

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