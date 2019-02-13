انقسام الآراء في المكسيك بعد إدانة تاجر المخدرات "إل تشابو"

عبر مكسيكيون عن مشاعر مختلطة إزاء سماعهم نبأ إدانة محكمة أمريكية لواحد من أكبر تجار المخدرات المكسيكيين عبر التاريخ.

وأدين خواكين "إل تشابو" غوزمان بتهريب أطنان من الكوكايين والمشاركة في حروب عصابات خلال مسيرة امتدت لعدة عقود ومن المنتظر أن يواجه حكماً بالسجن مدى الحياة في يونيو-حزيران المقبل.

وفي ولاية سينالوا النائية التي ينحدر منها إل تشابو (61 عاماً)، قال رجل محلي إنه حزين لسماع إدانة غوزمان.

وأضاف: "الأمر محزن. نعلم أنه ساعد العديد من الناس وقام ببناء طرق ومدارس وكنائس. سيعاني الناس هنا من قلة المساعدة (بعد سجنه)".

وقالت سيدة أخرى إن سجن إل تشابو لن يغير من رواج تجارة المخدرات في المكسيك شيئاً.

وأضافت: "لا يمكن لأحد إيقاف (تجارة المخدرات) حتى لو أعطوه الحكم المؤبد الذي يعتقدون بأنه يستحقه".

رسم لغوزمان أثناء محاكمته رويترز

واستغرقت محاكمة إل تشابو 11 أسبوعاً أدلى فيهم أكثر من 50 شاهداً بأقوالهم كاشفين النقاب عن بعض من الجرائم التي تضاهي تلك المقدمة بأفلام السينما الأمريكية.

وسُجن غوزمان سابقاً مرتين تمكن خلالهما من الهرب عامي 2001 و2015 قبل إلقاء القبض عليه مرة أخرى عام 2016 وترحيله للمحاكمة في الولايات المتحدة بنفس العام.

إقرأ ايضاً:

مسلسل "ناركوس: المكسيك" ينطلق على سكّة قصة واقعية لعصابات المخدرات

وفاة أحد أكبر زعماء تجارة المخدرات داخل محبسه في المكسيك