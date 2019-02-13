محمد بن سلمان سيزور باكستان لتوقيع مذكرات تفاهم

قالت وزارة الخارجية الباكستانية إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سيصل إلى إسلام أباد الأسبوع القادم في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدولتين.

ومن المتوقع أن تتضمن الزيارة التي تستغرق يومين والتي تبدأ يوم الأحد توقيع استثمارات سعودية بمليارات الدولارات في باكستان.

وقالت الوزارة اليوم الأربعاء إن ولي العهد السعودي سيرافقه وفد رفيع المستوى يضم أعضاء من الأسرة السعودية والوزراء ورجال الأعمال البارزين.

ومن المنتظر أن يوقع اتفاقيات ترتبط بشكل رئيسي بمصفاة وبقطاع الكهرباء، حسبما قال مسؤولون باكستانيون.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية إن مذكرات التفاهم ستتضمن مشروعات للطاقة المتجددة واستثمارات في البتروكيماويات والموارد المعدنية.

وقالت وزارة الخارجية الهندية يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن يزور الأمير محمد بن سلمان نيودلهي، ومعه رجال أعمال سعوديون كبار، بدعوة من رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.

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وتعد هذه أول زيارة رسمية للأمير لباكستان محمد منذ تعيينه وليا للعهد عام 2017.

كانت المملكة العربية السعودية مانحا ومستثمرا رئيسيا في باكستان، لكن العلاقات توترت نتيجة رفض باكستان دعم التدخل السعودي في اليمن.

ومن المتوقع أن يزور الأمير محمد بن سلمان أيضا الصين وماليزيا وإندونيسيا، خلال جولة ستكون الأولى له في المنطقة منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي، كاتب المقال في صحيفة واشنطن بوست، بالقنصلية السعودية في اسطنبول، وما أعقبه من موجة استنكار عالمية.