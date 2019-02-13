نواب فرنسا يصوتون على إلزامية رفع العلم الأوروبي في مدارس البلاد

صوت أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسي لجعل رفع أعلام الاتحاد الأوروبي إلزامياً في الفصول الدراسية الفرنسية.

حيث سيتم رفع العلم الأوروبي إلى جانب العلم الفرنسي ثلاثي الألوان وكلمات النشيد الوطني للبلاد "La Marseillaise"

البرلمان الفرنسي أقر تعديلاً من إريك سيوتي المنتمي لحزب الجمهوريين ينص على عرض العلمين إضافة إلى كلمات السلام الوطني في الفصول الدراسية الابتدائية والثانوية، في كل من المؤسسات التعليمية العامة والخاصة .

وقال وزير التعليم جان ميشيل بلانكر، الذي صوت لصالح هذا الإجراء، إنه سيكون من السهل تنفيذه وأن الوزارة ستغطي التكاليف.

ورحب سيوتي، الذي اقترح في البداية فقط وجود العلم الفرنسي، بما وصفه "خطوة مهمة إلى الأمام".

لكن هذه الخطوة قوبلت باحتجاجات قوية من جانب اليسار.

وقال ميشيل لاريف، عضو حزب فرنسا المتمردة، الذي ينتمي إلى الجناح اليساري، إن الأعلام كانت مرفوعة بالفعل خارج المدارس. وقال إن هذا يكفي لإثارة "احترام الوطن دون الانزلاق نحو القومية".

وأضاف لاريف "المدارس ليست ثكنات".

كما شجبت إلسا فوسيلون من الحزب الشيوعي التصويت، متحسرة أن التعديل كان من "أولئك الذين يفضلون مناقشة الهوية أكثر من المساواة".

سيكون هناك تصويت آخر قبل الموافقة على هذا الإجراء، بعد أن طلب رئيس لجنة الشؤون الثقافية والتعليم، برونو ستودر، وهو مدرس سابق، إجراء مداولة ثانية، ستجري يوم الجمعة.

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