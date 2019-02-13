نتنياهو يؤكد مجدداً ضرب إسرائيل في سوريا ومواصلة استهداف إيران فيها

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مساء الثلاثاء إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ ضربة جديدة في سوريا، وذلك بعد يوم من اعلان الجيش السوري أن طائرة إسرائيلية مسيرة أطلقت صواريخ قرب مستشفى القنيطرة المدمر و واستهدفت موقع مراقبة عسكري.

وقال نتنياهو للصحفيين قبل التوجه إلى بولندا لحضور مؤتمر وارسو بشأن الشرق الأوسط وإيران "نقوم بعمليات كل يوم ضد إيران، بما في ذلك أمس. في كل وقت. ضد إيران وضد محاولتها ترسيخ وجودها في المنطقة".

وتسعى إسرائيل للتصدي للنفوذ الذي اكتسبته إيران في سوريا حيث تدعم طهران الرئيس بشار الأسد في الحرب الأهلية التي اندلعت في عام 2011.

وقال الجيش السوري إن الضربة الجوية التي وقعت في محافظة القنيطرة الجنوبية سببت أضرارا مادية فقط.

وتتحدث إسرائيل بصراحة بشكل متزايد عن تنفيذ ضربات جوية في سوريا مع اقتراب الانتخابات في أبريل نيسان.

وقال نتنياهو في الأسابيع الماضية إن إسرائيل نفذت مئات الهجمات في سوريا خلال السنوات القليلة الماضية وسوف تكثف الهجمات بعد انسحاب القوات الأمريكية المزمع من البلاد.

وتدلل الاعترافات الأخيرة من نتيناهو وكبار قادة الجيش على إنهاء إسرائيل لسنوات طوال من سياسة الغموض إزاء عملياتها العسكرية ضد الوجود الإيراني في سوريا.