إلغاء الرحلات الجوية من إلى بلجيكا والإضراب يمتد لقطاعاتٍ أخرى في البلاد

ألغيت الرحلات الجوية المتجهة من وإلى بلجيكا بسبب إضراب العاملین في قطاع المواصلات، الیوم الأربعاء، والذي يستمر لمدّة 24 ساعة، فيما انضمت العديد من القطاعات الخدمية والتعليمية إلى الإضراب خلال ساعات الصباح.

الإضراب الذي دعت إليه ثلاث نقابات، للمطالبة بزيادة أجور ومعاشات العاملين، انضم إليه حتى الآن بشكل جزئي سائقو القطارات والحافلات وموظفون في دوائر حكومية وتعليمية، ومن المتوقع أن يشلّ الإضراب العاصمة بروكسل نهار اليوم.

وكان الإضراب بدأ قبيل منتصف الليلة الماضية، حين أعلن مطار شارلوا، ثاني أكبر المطارات البلجيكية ومركز طيران ريان اير المنخفض التكلفة في بلجيكا، إغلاق أبوابه، وألغت خطوط بروكسل 222 رحلة.

ويتولى مركز في مدينة ماسترخت جنوب شرق هولندا مراقبة الطائرات التي تحلق فوق الأجواء البلجيكية على ارتفاع يزيد على 8 آلاف متر، فيما كان أعلن أمس أن بإمكان المسافرين المضطّرين للسفر خلال مدّة الإضراب التوجه إلى مطار أيندهوفن جنوب هولندا ومطار ليل شمال غرب فرنسا

يذكر أن حلف شمال الأطلسي، والذي يتّخد من بلجيكا مقرّاً له سيعقد اليوم اجتماعاً كان مقرراً في السابق لوزراء الدفاع ، ويشارك فيه مسؤولون من الحلف العسكري.

وأكدت مصادر من داخل مؤسسات الحلف في بروكسل على عدم وجود مؤشرات تدلّ على أن الإضراب سيؤثر على الاجتماع المشار إليه.

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