فيديو: الولايات المتحدة تسلم لبنان شحنة صواريخ موجهة بالليزر

سلمت الولايات المتحدة للجيش اللبناني صواريخ موجهة بالليزر، تزيد قيمتها على 16 مليون دولار، اليوم الأربعاء، لتبرهن على ما وصفته "بالتزام قوي وراسخ" تجاهه.

وأمدت الولايات المتحدة الجيش اللبناني بمساعدات بأكثر من 2.3 مليار دولار منذ عام 2005، بهدف دعمه، باعتباره "المدافع الشرعي الوحيد" عن البلد الذي تحظى فيه جماعة حزب الله المسلحة المدعومة من إيران بنفوذ كبير.

سوبر توكانو

وقال بيان للسفارة الأمريكية في بيروت، إن الصواريخ، التي تم نقلها بطائرة عسكرية أمريكية، مكون رئيسي في أسطول طائرات إيه-29 سوبر توكانو الهجومية، الذي تم تسليمه في وقت سابق.

وأكد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف مجددا، خلال زيارة إلى لبنان هذا الأسبوع، استعداد بلاده لدعم الجيش اللبناني، لكنه قال إن على بيروت أن تبدي أولا "رغبة" في قبول هذا الدعم.

"نعطي رقابنا للآخرين"

من جانبه، قال حسن نصر الله، الأمين العام لجماعة حزب الله، التي تدرجها واشنطن على قائمة المنظمات الإرهابية، الأسبوع الماضي، إنه مستعد لتوفير أنظمة دفاع جوي للجيش اللبناني من إيران، وتأمين "كل ما يريده ليصبح أقوى جيش في المنطقة".

وتساءل نصر الله عن سبب تجاهل لبنان لإيران، بينما "نعطي رقابنا للآخرين"، في إشارة واضحة إلى الولايات المتحدة التي شددت العقوبات على جماعته.

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واتسع الدور المباشر لحزب الله في الحكومة الجديدة بقيادة رئيس الوزراء المدعوم من الغرب سعد الحريري، إذ يتولى حزب الله ثلاث وزارات، بينها وزارة الصحة التي تُخصص لها ميزانية كبيرة.