مبعوث واشنطن لفنزويلا: إن "عاصفة تختمر" داخل حكومة مادورو ستؤدي للإطاحة به

قال مبعوث إدارة ترامب الخاص إلى فنزويلا، إليوت أبرامز، إنه يعتقد أن الضغط الدولي المتزايد سيؤدي في النهاية إلى الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو.

ولم يتطرق أبرامز إلى موعد تنحي مادورو، لكنه قال إن "عاصفة تختمر" داخل حكومته، مشيرا إلى أن الزعيم الفنزويلي "لن يكون قادرا على الصمود لفترة أطول".

أدلى أبرامز بشهادته أمام لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب اليوم الأربعاء، بعد نحو شهر من اتخاذ الولايات المتحدة خطوة غير اعتيادية في الاعتراف بزعيم المعارضة خوان غويدو كرئيس مؤقت.

وقال للمشرعين ان العقوبات النفطية الامريكية بدأت في عرقلة الدولة المنكوبة اقتصاديا ويتوقع ان تتسبب في انخفاض إنتاج النفط الى النصف بنهاية العام.

وحث أبرامز قوات الأمن الفنزويلية على التمرد ضد مادورو.

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قال إليوت إنجيل، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، اليوم الأربعاء، إن الكونجرس لن يدعم تدخلا عسكريا أمريكيا في فنزويلا، رغم تصريحات للرئيس دونالد ترامب تلمح إلى أنه سيقدم على مثل هذا التدخل.

وقال إنجيل، وهو ديمقراطي، في مستهل جلسة بشأن الوضع السياسي المضطرب في البلد العضو في منظمة أوبك: "أشعر بالقلق إزاء تهديد الرئيس باستخدام القوة العسكرية وتلميحاته إلى أن التدخل العسكري الأمريكي ما زال خيارا. أريد أن أوضح للحاضرين وأي شخص آخر يشاهدنا: التدخل العسكري الأمريكي ليس خيارا".