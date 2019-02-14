في عيد الحب.. فلبينيون يعبرون عن حبهم الأبدي بباقات زهور ورقية

تستخدم فلبينيتان في مشروعهما مهاراتهما في فن طي الورق، أو الأوريغامي، لجذب العشاق الذين تهمهم التكلفة قبيل عيد الحب وتقدمان باقات من الورود وزهور عباد الشمس والزنابق مصنوعة من الورق بسعر رخيص مقارنة بأسعار الأزهار الحقيقية.

ويرى مدخرون يبحثون عن طريقة جديدة لإثارة إعجاب من يحتلون مكانة خاصة في قلوبهم أن زهور الأوريغامي طريقة لإعلان الحب الأبدي بنصف تكلفة الزهور الحقيقية.

وقال الطالب الجامعي بايرون بوينو وهو يختار باقة "أرى أنها مصنوعة بشكل ممتاز حقا وبمهارة عالية".

ويبلغ ثمن شراء نصف دستة من الورود الورقية من الإنترنت 450 بيزو (8.64 دولار)، مقارنة بنحو 800 بيزو للأزهار الحقيقية التي تباع بالسوق الرئيسية في العاصمة الفلبينية، وهو سعر يتوقع البائعون أن يرتفع في يوم عيد الحب.

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وتلقت آن رودريغيز، وهي طبيبة، وشريكتها أليكس كاسترو، وهي محامية، عددا هائلا من طلبات الشراء منذ قررتا تحويل هوايتهما إلى مشروع صغير على موقع فيسبوك.

وتمضى الاثنتان ثلاث ساعات في طي وتنسيق كل باقة زهور، وتوقفتا عن تلقي الطلبات الخاصة بعيد الحب لأنهما لم تعودا قادرتين على تلبيتها.

وقالت كاسترو "الشيء المميز في زهور الأوريغامي أنها لا تذبل أبدا لذا عندما تعطيها لأحدهم، يكون بمقدوره الاحتفاظ بها للأبد".