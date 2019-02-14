حذاء "غوتشي" القذر بأكثر من 800 دولار

نسيجٌ متسخ لحذاء بألون باهتة، يثير غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

طرحت شركة غوتشي الرائدة في عالم الموضة حذاء فريدا من نوعه، بدا وكأنه حذاء مدرسي من التراث القديم.

المثير في الأمر هو سعر هذا الحذاء الذي وصفته المنصات الإعلامية بـ"الحذاء القذر". فقد وصل سعره إلى870 دولار أمريكي.

قذر مقزز وغالٍ؟

ووصف المستهلكون ألوان الحذاء بالمقززة، فردت غوتشي عبر موقعها الإلكتروني قائلة إن الحذاء المثير للجدل متوفر بعدة ألوان وبررت مسألة النسيخ المتسخ بأن التصميم يعود إلى سبعينيات القرن الماضي فكان يجب إضافة لمسة قِدَم.

غوتشي تبيع حذاء متسخا

غوتشي تبيع حذاء قذرا ب 615 جنيها استرلينيا

وسبق واعتذرت دار غوتشي الشهيرة للأزياء عن تصميم سترة شتوية سوداء اللون ووقامت بإزالتها من موقعها الإلكتروني وسحبها من سلسلة متاجرها، بسبب ما طالها من اتهامات بالعنصرية والسخرية من ذوي البشرة السوداء.

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