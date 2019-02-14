كوشنر: الكشف عن صفقة القرن بعد الانتخابات الإسرائيلية

قال مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وصهره جاريد كوشنر اليوم الخميس إن إدارة دونالد ترامب تعتزم الكشف عن "صفقة القرن" بشأن الشرق الأوسط التي طال انتظارها بعد الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 9 أبريل / نيسان المقبل.

أطلع كوشنر المشاركين في مؤتمر أمني استضافته بولندا على الخطة لكنه لم يخض في تفاصيلها خشية تسريبها، بحسب دبلوماسي مطلع.

غير أن كوشنر أكد أن الخطة لن يتم الكشف عنها إلا بعد الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، بحسب الدبلوماسي الذي تحدث مشترطا التكتم على هويته التزاما باللوائح.

ونقل الدبلوماسي عن كوشنر قوله إن ترامب سلمه "الملف" الإسرائيلي - الفلسطيني لمنح "دفعة" للهدف الخاص باتفاق السلام والذي ظل بعيد المنال لفترة طويل.

ورغم الخلافات القديمة، قال كوشنر إنه يعتقد أن "بعض الأشخاص يكونوا أكثر مرونة في اللقاءات الخاصة".

كان الفلسطينيون قد رفضوا الخطة بشكل استباقي، واتهموا البيت الأبيض بالتحيز ظلما لصالح إسرائيل.

كما قالوا إن جميع المؤشرات تدل على أن الخطة لن تحقق الهدف الذي طال انتظاره المتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية وقطاع غزة.

المزيد من الأخبار على يورونيوز:

نتنياهو يصف لقاءاته مع مسؤولين عرب في وارسو بنقطة تحوّل تاريخية

برلمان مصر يوافق مبدئيا على تعديلات دستورية تتيح بقاء السيسي رئيسا حتى 2034

فرنسية من داعش فرّت من التنظيم تروي كيف التحقت به لممارسة دينها وكيف خاب أملها

وفي السياق، قال نبيل أبو ردينة، المتحدث باسم الرئيس الفلسطيني محمود عباس، " لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل سلمي يفضي إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس".

لم يحضر الفلسطينيون مؤتمر اليوم الخميس، كما طالبوا دولا عربية بمقاطعته أو تخفيض تمثيلها فيه. وشارك في المؤتمر حوالي 60 بلدا.

كان كوشنر يعكف على خطة سلام إسرائيلية - فلسطينية لما يقارب العامين، ولكنه لم ينشر أي تفاصيل، كما تأجل الإعلان عن الخطة مرارا.

قال مسؤولون أمريكيون إن كوشنر ينوي الادلاء ببعض التعليقات على الصراع في الشرق الأوسط على هامش مؤتمر وارسو.

غير أن نتنياهو قال إنه لا يتوقع مناقشة أي تفاصيل بشأن خطة السلام، إذ ينصب تركيز المؤتمر على تقاسم قلق المشاركين بشأن إيران ونفوذها المتنامي في المنطقة.

نقل الدبلوماسي عن نتنياهو قوله مازحا وموجها حديثه إلى كوشنر، إن "تولي هذا الملف أمر شاق ... ولكن إذا كنت مجنونا بما يكفي، فأعتقد أنك ربما ستأتي بأفكار جديدة".

كما حث نتنياهو جميع الأطراف المعنية، لاسيما الفلسطينيين، على انتظار صدور الخطة قبل اتخاذ رد فعل أو رفضها.

وفي تصريحات لاحقة إلى جانب نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، قال نتنياهو إنه يتطلع إلى "رؤية الخطة بمجرد عرضها