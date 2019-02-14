دعوات من عشرات السفراء البريطانيين السابقين لماي بتأجيل بريكست

ذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن أكثر من 40 سفيرا بريطانيا سابقا دَعَوْا رئيسة الوزراء تيريزا ماي إلى تأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وقالت الصحيفة يوم الأربعاء 13 شباط/فبراير إن الدبلوماسيين قالوا في بيان أرسل إليها أنه سيكون من الأفضل تأجيل خروج بريطانيا من أجل توضيح شروط العلاقة المستقبلية بين بريطانيا والاتحاد أو إتاحة الفرصة لإجراء استفتاء آخر.

وإذا لم يوافق البرلمان البريطاني على خطة للخروج من الاتحاد الأوروبي قبل 29 من مارس آذار، سوف يتعين على ماي أن تختار بين تأجيل الانسحاب أو المغادرة دون اتفاق وهو ما يهدد بالزج بالبلد صاحب خامس أكبر اقتصاد في العالم في الفوضى.

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