بنس يطالب الأوروبيين بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني

إتهم مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي حلفاء واشنطن الأوروبيين يوم الخميس 14 شباط/فبراير بمحاولة إفساد العقوبات الأمريكية على طهران ودعاهم إلى الإنسحاب من الاتفاق النووي الإيراني.

وقال بنس خلال مؤتمر عن الشرق الأوسط تنظمه الولايات المتحدة في العاصمة البولندية وارسو "بعض شركائنا الأوروبيين الرئيسيين لم يبدوا للأسف أي تعاون، بل قادوا في الحقيقة مساعي وضع آليات لإفساد عقوباتنا".

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وأضاف بانس أن آلية وضعها الاتحاد الأوروبي لتسهيل التجارة مع إيران هي "مسعى لكسر العقوبات الأمريكية على النظام الثوري الإيراني القاتل".

وأردف "إنها خطوة غير حكيمة لن تؤدي إلا إلى تقوية شوكة إيران وإضعاف الاتحاد الأوروبي وتباعد أكبر بين أوروبا والولايات المتحدة".

ويشارك في اجتماع وارسو أكثر من 60 دولة لكن قوى أوروبية كبرى مثل ألمانيا وفرنسا رفضت إرسال وزراء خارجيتها، وألمانيا وفرنسا من الدول الموقعة على الاتفاق النووي المبرم عام 2015.