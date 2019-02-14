شاهد: صور نادرة جداً للفهد الإفريقي الأسود يظهر في كينيا لأول مرة منذ مئة عام

سجلت عدسات الكاميرا التابعة لحديقة حيوان "سان دييغو غلوبال" صورا ومشاهد مبهرة لفهد أسود في مقاطعة لاكيبيا في كينيا، وشاركت حديقة الحيوان صورها النادرة حيث أظهرت ذكرا وأنثى بجلد أسود اللون.

نيكولاس بلفورد العالم في سان دييغو غلوبال قال إن دراسة معمقة تجرى بمقاطعة لاكيبيا لفهم ديناميكة "السكان" من النمور والفهود التي تعيش في هذه المنطقة، ومن أجل ذلك تم نصب كاميرات متحركة نائية موزعة في أماكن مختلفة لتعقب الفهد الأسود، وخلال العمل ظهر الفهد الأسود النادر أمام عدسات الكاميرا".

وتابع بلفورد: "هذه المنطقة مهمة جدا، وأستطيع تأكيد وجود أكثر من فهد أسود واحد هنا، الأمر ليس ظاهرة، الفهود تعيش هنا منذ وقت طويل، لم نشاهد أي فهد أسود الا في كينيا، ثمة تقارير عن وجودها في إثيوبيا، يختم العالم بلفورد.