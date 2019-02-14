الكونغرس الأمريكي ينتهي من كتابة مشروع قانون بشأن أمن الحدود مع المكسيك

انتهى أعضاء بالكونغرس الأمريكي في ساعة متأخرة من مساء يوم أمس الأربعاء 13 شباط/فبراير من كتابة مشروع قانون بشأن أمن الحدود المثير للجدل ومن المتوقع ألا يستجيب لطلب الرئيس دونالد ترامب تخصيص 5.7 مليار دولار للمساعدة في بناء جدار على الحدود مع المكسيك، ومن المقرر أن يصوت مجلسا الشيوخ والنواب على مشروع القانون اليوم الخميس 14 شباط/فبراير.

وقال مساعد ديمقراطي في مجلس النواب إن المسودة النهائية موزعة على مجموعة من 17 مفاوضا ومن المتوقع إعلانها قريبا، مضيفا أن مجلس الشيوخ سيصوت أولا على مشروع القانون اليوم الخميس، وإذا أُقر فسوف يصوت مجلس النواب عليه في المساء، ليحال بعد ذلك إلى الرئيس ترامب لتوقيعه ليصبح قانونا ساريا بحلول مهلة تنتهي يوم الجمعة،

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ولم يفصح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن عما إذا كان سيصدق على القانون، لكنه لمح يوم الأربعاء إلى أنه سيدعمه ما إن يطلع على التفاصيل النهائية، وكان ترامب قد تعرض لانتقادات واسعة بسبب الإغلاق الحكومي السابق الذي استمر خمسة أسابيع وانتهى في يناير كانون الثاني.

هذا وقال ترامب إنه لا يرغب في إغلاق الوكالات الاتحادية مرة أخرى بسبب التنازع حول التمويل اللازم لبناء الجدار، أحد وعوده الرئيسية في انتخابات عام 2016.

ولم يتعهد الرئيس الجمهوري بدعم اتفاق تمويل الحكومة الذي توصل إليه مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون هذا الأسبوع.

لكن مصدرين اثنين وسناتور جمهوري مقرب من البيت الأبيض قالوا إنه سيصدق على الاتفاق على الأرجح.