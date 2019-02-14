الكشف عن برنامج سري أميركي لإضعاف إيران بتخريب صواريخها

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن مسؤولين حكوميين أمريكيين سابقين، أن البيت الأبيض قام بتسريع برنامج سري لتخريب الصواريخ والقذائف الإيرانية، ضمن حملة موسعة من قبل الولايات المتحدة لتقويض الجيش الإيراني وعزل اقتصاد البلاد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين رفضوا التصريح عن أسمائهم، قولهم إنه من المستحيل قياس نسبة نجاح البرنامج، مشيرة إلى أن محاولتين إيرانيتين لإطلاق الصواريخ فشلتا في الشهر الماضي وفي غضون دقائق، إحداهما تم الإعلان عنها من قبل إيران يوم 15 يناير/كانون الثاني و محاولة أخرى غير معترف بها تمت في الخامس من شباط/فبراير.

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ولفتت الصحفية إلى أن 67 في المئة من التجارب الإيرانية الصاروخية فشلت، وهي نسبة كبيرة وتثير للدهشة مقارنة مع ما يقارب فشل 5 في المئة من التجارب في جميع أنحاء العالم، إلا أن هذه النكسات وبحسب الصحيفة لم تردع إيران عن استكمال مشروعها، إذ أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم الاثنين عزم إيران على تعزيز قوتها العسكرية وبرنامجها الصاروخي الباليستي على الرغم من الضغوط المتنامية من الدول التي وصفها بالمعادية لكبح عمل بلاده الدفاعي.

وتؤكد إدارة ترامب أن برنامج إيران الفضائي هو مجرد غطاء لمحاولاتها لتطوير صاروخ باليستي قوي بما يكفي لإرسال الرؤوس النووية التي تطير بين القارات.

وبعد ساعات من إطلاق إيران صاروخ إلى مدار الأرض لم يبلغ الهدف في 15 شباط/يناير، أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى أن قاذفات إيران الفضائية لديها تكنولوجيات "متطابقة تقريبا وقابلة للتبادل مع تلك المستخدمة في الصواريخ الباليستية".

مضيفا أن الصواريخ الحاملة للأقمار الصناعية الإيرانية تستخدم تكنولوجيا "مطابقة تقريبا" لتكنولوجيا الصواريخ الباليستية القادرة على حمل رؤوس نووية، داعيا النظام الإيراني بـ"إعادة النظر في عمليات الإطلاق الاستفزازية وبوقف جميع النشاطات المرتبطة بالصواريخ الباليستية لتجنب مزيد من العزلة الاقتصادية والدبلوماسية".

هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حينها معلقا على فشل تجربة إطلاق الصاروخ الإيراني "لن نسمح لإيران بإجراء تجارب إطلاق جديدة لصواريخ الفضاء"، مؤكدا أن لدى بلاده الأسلحة الأفضل في العالم، وأن الفضاء هو حيز جديد للقتال في استراتيجية أمريكا الدفاعية الجديدة.

وأشار ترامب إلى أن هذه التجربة لو نجحت كانت ستعطي إيران قدرة صاروخية عابرة للقارات، وهو ما لن تسمح به الولايات المتحدة.

وبحسب الصحيفة، فإن البرنامج السري ليس جديدا بل تم تدشينه في عهد الرئيس الأسبق جورج بوش الإبن وتم من خلاله تسريب قطع غيار ومواد فاسدة لبرنامج إيران الصاروخي، وتراجع في أواخر عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، ثم تم تنشيطه مرة أخرى عند تولي مايك بومبيو إدارة السي أي أيه في عام ألفين وسبعة عشر.

ويشارك بومبيو ونائب الرئيس الأمريكي مايك بنس اليوم في مؤتمر وارسو في العاصمة البولندية بحضور 65 دولة لتشجيع الاستقرار في الشرق الأوسط، ومناهضة السياسات الإيرانية، الذي بدأ أعماله أمس الأربعاء، ويستمر لمدة يومين.