شاهد.. كينغ يربح جائزة أفضل كلب في مسابقة ويستمنستر

فاز كلب من فصيلة "واير فوكس تيرير" بجائزة أفضل عرض، في مسابقة نادي ويستمنستر للكلاب، التي أقيمت في نيويورك الثلاثاء 12 فبراير، متفوقا على حوالي 3000 كلب آخر.

الكب واسمه كينغ، حصل على الجائزة في المسابقة والتي استمرت ليومين في ساحة ماديسون غاردين، متجاوزا كلابا من مختلف الولايات الأمريكية و14 بلدا، وتنتمي لحوالي 203 فصيلة كلاب.

كينغ والبالغ من العمر 7 سنوات أصبح الكلب الخامس عشر من فصيلته الذي يحصل على هذه الجائزة، مع صاحبه غابريل رانجيل، من كاليفورنيا.

وتعتبر هذه المسابقة ثاني أقدم مسابقة في الولايات المتحدة حيث بدأ تنظيمها منذ حوالي 143 عاما، بعد سباق الأحصنة كينتوكي ديربي.

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