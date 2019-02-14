شاهد: دوق كامبريدج يساعد في إعداد وتقديم الطعام للمشردين

انضم دوق كامبرج الأمير ويليام ابن ولي العهد البريطاني إلى عدد من المتطوعين الذين يساعدون في إعداد وتقديم وجبات الغداء للمشردين أثناء زيارته جمعية "the passage" في وسط لندن.

وقام الامير وليام بتقديم وجبات الطعام للفقراء والمشردين الذين يلجأون للمكان للحصول على الطعام، وتقدم الجمعية والتي تعد أكبر مركز للموارد في المملكة المتحدة الطعام، وخدمات توعية وعدد من مشاريع الوقاية إضافة إلى الإقامة.

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