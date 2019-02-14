مظاهرات ضد عيد الحب "بسبب الترويج للعلاقات الجنسية" في إندونيسيا وغزة

في الوقت الذي منعت فيه السلطات الإندونيسية تبادل هدايا عيد الحب، تظاهر العشرات من طالبات وطلاب المدارس في مدينة سورابايا للتنديد بمظاهر الفالانتاين الذي يتعارض مع قيم المجتمع الإسلامي ويروّج للعلاقات الجنسية، بحسب وصفهم.

وحملت المتظاهرات لافتات كُتب عليها "قل لا لعيد الحب الآن" و"آسف يا عيد الحب، أنا مسلمة".

وقال عارف هيماوان، وهو مدير مدرسة، إنه حذر الطلاب من تبادل الحلوى والشكولاتة احتفالا بعيد الحب.

وأضاف: "نريد أن نذكّر الجيل الجديد بألا ينجرف باتجاه الثقافة الغربية".

جانب من المظاهرة في سورابايا

وقامت السلطات بتنفيذ غارات على عدة مناطق عامة في سورابايا ومدينة ماكاسار وجزيرة سولاويسي لمنع أي مظاهر للاحتفال بعيد الحب.

وفي غزة أطلقت مجموعة من النساء العاملات بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية حملة للتنديد بعيد الحب حيث وصفنه بأنه عيد للكفار.

ووقف السيدات بسيارة أمام متجر لبيع الزهور وألصقوا بها لافتات كتبن عليها "عيد الحب، تقليد أعمى للغرب والكفار" و"لا للفالانتاين فنحن مسلمون".

إقرأ أيضاً:

شاهد: الشرطة التركية تمنع مظاهرة للأكراد تضامناً مع نائب برلمان مضربة عن الطعام

شاهد: مزارعون يسكبون الحليب في الشارع احتجاجا على ثمنه